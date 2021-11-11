涉嫌毆打宋姓男大生的張男（左）曾以百桂食品「行銷經理」的身分，在2019年的彰化中小企業博覽會上宣傳。（翻攝自YouTube）

就讀逢甲大學進修部一年級的宋姓男大生7日凌晨駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭到車上3名惡煞重毆至昏迷，目前仍未脫險。據了解，主嫌張男早在2019年於成功嶺服役時，因不滿另名役男脫隊，就以鐵板凳砸破對方的頭，還在法庭上哭窮致民事調解失敗。

判決書指出，張男與洪男同在成功嶺服役，張男於2019年3月28日間，因不滿洪男在行軍時屢屢落後，雙方起口角後，張男竟拿鐵板凳砸洪男的頭，還向洪男說，「今天打完，還有下次」。

此案在當時，台中地院依傷害罪、恐嚇危害安全等罪，應執行張男拘役65日，得易科罰金6萬5千元，在判決書中也明記，雙方對於賠償金額認知有差異，而未能成功達成調解。後因洪男在提民事損害賠償，求償共計31萬餘元，但法官最終僅判張男賠3萬餘元。

在2019年遭到張男打傷的洪男父親（見圖）今日受訪憶起張家當時的態度，仍相當氣憤。（吳敏菁攝）

對此，遭到張男砸傷的洪男父親受訪指出，當時張家要求和解，說兒子在工廠工作沒有錢，喊出的賠償金卻相當沒誠意，只願賠2、3萬元，洪父痛批：「打傷一條狗賠的都不止這些」。

洪父憶起當時談和解，張父曾向他說：「洪先生你要大人有大量，以後事業才會輝煌騰達，你願意的話，我車子有一根棍子，我願意讓你兒子打我兒子打到爽」，以暴制暴的教子觀念讓他深感離譜。

洪父也說，當初法官僅判張男要賠3萬元，是因為相信張男每月月薪僅2萬5千元，許是讓張男誤以為打人沒事，致憾事重演；洪父感慨，一個20多歲孩子，戴名表、開名車，這案實在判得「太軟弱了」，洪父說，兒子在國外工作，不便往來奔波開庭，沒有再上訴，整體社會氛圍要加重「教育」的方式。