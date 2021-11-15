圍剿瑪莎拉蒂惡少！警破背後博弈討債集團斷金流 09:262021/11/15 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市警察局將開記者會，宣布偵破以許姓主嫌為首的犯罪集團。（資料畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人涉嫌圍毆人致重傷，台中市警局近日追查張嫌背後線上博弈網站及暴力討債，檢警15日宣布偵破該犯罪集團，警方將於上午10點開記者會說明。台中市警察局表示，除逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，當場查扣贓車、犯罪贓證物，並將許嫌、集團成員共4人，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌偵辦。 三重4惡煞分局前揮開山刀砸車 遭檢方聲押禁見 囂張4煞尋仇 警局前揮刀砸車 #張嫌 #犯罪集團 #瑪莎拉蒂 #賭博 #遭警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑪莎惡煞痛毆男大生 宋母不改「搬離台中念頭」盼嫌犯受重懲 12:062021/11/14 社會 台印聯手破雅加達機房 活逮49嫌 04:102021/11/14 社會新聞 盧秀燕5天內兩度探視遭毆男大生 羅智強喊暖：蔡英文要向她學習 18:192021/11/14 政治 噁男偷拍女學生裙底風光 受害人驚見裙子被「割破」痕跡 19:502021/11/14 社會 男無照酒駕闖紅燈 撞死騎士夫妻 04:102021/11/14 社會新聞 瑪莎富少爸道歉 宋媽心痛回：我兒生命被輕賤如螻蟻草芥 15:482021/11/14 社會 顱內出血昏迷「如入異次元空間」 過來人揭可能後遺症 18:072021/11/14 生活 男大生被打到命危 賈永婕怒斥瑪莎拉蒂惡少：生而為人要有同理心 08:092021/11/13 娛樂 蛻變＋創新 眾程勇奪20個獎項 04:102021/11/15 產業特刊 瑪莎拉蒂惡少毆傷男大生為何迅速引起重視？ 郭正亮曝關鍵 22:312021/11/13 政治 史話》蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（二）──解讀郝柏村回憶錄之7（龍城飛） 00:002021/11/15 兩岸史話 社會熱門新聞 圍剿瑪莎拉蒂惡少！警破背後博弈討債集團斷金流 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 瑪莎3惡煞全一個樣！ 車床二代驚人前科曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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