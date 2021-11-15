瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人涉嫌圍毆人致重傷，台中市警局近日追查張嫌背後線上博弈網站及暴力討債，檢警15日宣布偵破該犯罪集團，警方將於上午10點開記者會說明。台中市警察局表示，除逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，當場查扣贓車、犯罪贓證物，並將許嫌、集團成員共4人，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌偵辦。