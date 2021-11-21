網友爆遭刺死超商大夜班「三不管地帶」龜山警斥不實要究辦。

蔣姓知名紙雕師不滿遭勸戴口罩，竟持刀刺死跨區代班的蔡姓超商店員，有網友爆料稱在超商當大夜班，警方要30分鐘才到場，龜山警分局指出，該網友並未在案發超商上過班，清查也發現今年該超商2次報案都在5分鐘內到場，絕無延誤，斥網友散布不實言論有妨害社會秩序之嫌，將依社會秩序維護法究辦。

有網友在龜山在地的臉書社群發文，稱在超商當大夜班店員時，曾實測報案，卻是「三不管地帶」，警方30分鐘才到場。

據悉發文者是知名連鎖房屋公司仲介，龜山警方局聯繫案發地的超商店長，店長表示不認識該名網友、他也不曾在該店上過班。

龜山警分局清查今年1月迄今受理案發超商報案的2件糾紛，員警都在5分鐘內趕到現場，並無延誤情事，呼籲任意在網路上散布不實言論製造恐慌，有妨害社會秩序之嫌，將通知該網友到案說明，全案依違反社會秩序維護法究辦。

41歲蔣姓男子21日清晨到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術，警方發現蔣男有精神科就醫紀錄，詳細動機由警方釐清中，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

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