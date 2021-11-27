重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案將於12月18日舉行投票，藍綠兩黨皆總動員。國民黨副祕書長、台北市議員羅智強除發起夜宿凱道49天活動，更在「全台大夜宿」，引發不少人關注。而昨為夜宿活動的第28天，今(27日)一早，羅智強在臉書寫下心聲，直言「不管三七二十一，繼續努力就對了」。

羅智強在臉書表示，回到基隆，結束了第28天的夜宿，清晨在家鄕的巷弄間散一會兒步，天空下著小雨，空氣散著童年的味道，而昨晚睡在帳篷，聽著淅瀝的雨聲，兒時回憶也因此浮現。

羅智強表示，因為小時候家住在山上的平房，每天晚上都是伴著雨聲入眠，而隨著夜宿活動還剩21天，他也，說出心內話，那就是「不管三七二十一，繼續努力就對了」。

這篇貼文曝光約一小時的時間，已有超過五千名網友按讚、破200則留言，不少人都紛紛留言表示，「真的是辛苦您了啦，我們都會支持您的」、「又辛苦一晚加油了」、「辛苦了也謝謝你的努力及付出」、「堅持，就是最強大的力量」、「精神可佩」。