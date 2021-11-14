男大生親問「犯人都被抓了嗎」 盧秀燕緊握他手承諾嚴辦

台中宋姓男大生7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭毆打到顱內出血、顱底骨折一度命危，激起全民公憤。施暴張姓惡煞的父母出面道歉，甚至下跪求見宋媽媽，遭到拒絕。據了解，宋媽媽表示，一切「尊重兒子的意願」，等兒子完整醫療、復健評估報告出來，再和兒子討論這些問題。

好消息！男大生恢復良好 盧秀燕親赴醫院探視

一度命危的宋姓男大生恢復超乎預期，昨（13日）清醒拔管後開口說話，今（14日）再拔除鼻胃管，台中市長盧秀燕也二度到病房探視，給予加油鼓勵。宋媽媽轉述兒子問市長，嫌犯都被抓了嗎？市長回應，3人都被抓了並承諾會嚴辦；而兒子向市長說「我OK，希望趕快回學校！」。

至於近期是否會跟施暴者家屬碰面、接受對方致歉，據ETtoday新聞雲報導，宋媽媽表示，她一切尊重兒子的感受與意見，等兒子完整治療報告、需要多久時間復健等評估出來後，會再跟兒子討論，再決定如何處理。

宋男主治醫師、台中榮總神精醫學中心主任沈炯褀表示，男大生昨晚睡得很好，今天已為宋姓男大生拔除鼻胃管，可開始進食，恢復進展超乎預期，病情也朝樂觀發展，今（14日）再問他100開根號回答得更快速了，預計明（15日）就可以轉到普通病房。

沈炯祺也誇讚宋姓男大生很樂觀，也是個文靜的孩子，在病房裏喜歡看書，不愛滑手機，他也透露男大生不太願意去想當時受傷的狀況，簡單考數學題，他也都對答如流。