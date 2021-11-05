中華電信5日董事會通過高層人事異動，南區電信分公司兼北區電信分公司總經理張義豐將於2022年1月1日屆齡退休，個人家庭分公司總經理由宏華國際公司董事長蘇添財擔任，蘇添財並兼任南區電信分公司負責人。

網路技術分公司總經理由行通分公司總經理簡志誠續任，電信研究院院長由執行副總經理林榮賜兼任，電信學院院長執行副總經理洪維國兼任，

中華電信表示，高層人事案將自2022年元月1日起正式生效。

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