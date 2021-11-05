中華電信高層人事異動 20:312021/11/05 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信5日董事會通過高層人事異動，南區電信分公司兼北區電信分公司總經理張義豐將於2022年1月1日屆齡退休，個人家庭分公司總經理由宏華國際公司董事長蘇添財擔任，蘇添財並兼任南區電信分公司負責人。 網路技術分公司總經理由行通分公司總經理簡志誠續任，電信研究院院長由執行副總經理林榮賜兼任，電信學院院長執行副總經理洪維國兼任， 中華電信表示，高層人事案將自2022年元月1日起正式生效。 亞太電轉讓900MHz頻段 中華電接手 事情大條 美海狼級潛艦南海碰撞 3高層被拔官 #電信 #分公司總經理 #中華電信 #高層人事異動 #南區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被列台獨頑固份子家屬 蘇巧慧：中共高層該去看「北風與太陽」的故事 17:492021/11/05 政治 長榮重訊！通過兩大議案 19:002021/11/05 財經 中港邱比特恐「斷弦掉箭」淪為口號 副市長：將分階段進行 14:042021/11/05 生活 莫德納調降今年銷售預期 股價重挫 14:392021/11/05 財經 網通需求不減 仲琦科技樂觀看待明年 13:102021/11/05 財經 電信網路詐騙案頻傳 綠委吳思瑤自爆曾買到假貨 14:322021/11/05 政治 王岐山：中國將繼續擴大高水準對外開放 19:002021/11/05 財經 亞太電信:轉讓頻譜予中華電 可活化頻率資源 優化網路涵蓋 18:442021/11/05 財經 蔡英文接見 歐洲議會團：台灣並不孤單 04:102021/11/05 焦點要聞 中華電信、亞太電簽頻譜轉讓協議 亞太電轉讓10MHz的900MHz頻譜 17:402021/11/05 財經 告五人人氣旺擁4代言 慌張澄清搶師兄五月天工作 19:532021/11/05 娛樂 財經熱門新聞 狂！長榮Q3毛利率衝69％ EPS衝15.15元 優於市場預期 - 財經 - 工商 進台積電2個月後悔了 碩生曝高壓慘況 過來人勸：瘋掉前快走 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 打倒英特爾霸權！AMD遭爆料 這款CPU將用台積電3奈米 - 財經 莫德納脫口1句警告 股價慘殺成血海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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