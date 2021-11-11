Rivian周三在那斯達克掛牌交易，股價一路飆升至100美元，由於這家電動車廠保留部分上市股票作為定向分配股份計劃（directed shares program，DSP），先前預購Rivian新車的顧客頓時可賺進4000美元。

在德州奧斯汀擔任環境顧問的帕特爾（Rajiv Patel），今年稍早向Rivian預購一輛電動休旅車並付了訂金1000美元，當時他完全沒想到，他除了將取得新車R1S之外，該筆訂金還會帶來其他報酬。

身為預購客戶，帕特爾周二晚間可參加DSP計劃，他以IPO定價78美元買進最大額度175股，共投入1萬3650美元。結果Rivian掛牌首日股價就狂飆29％，他持有的股份價值頓時增至1萬7628美元。

45歲的帕特爾說：「我通常在股市都做長期投資」。他提到自己在2010年特斯拉IPO不久後就買進該車廠股票，隨後也買進7月上市的Lucid Motors，並強調絕不是追求迷因股的人。

儘管Rivian預期本季營收介於零到100萬美元之間，但市值躍升至860億美元，不但超越福特，並已追上通用（GM）身價。

Rivian保留7％的上市股票作為DSP計劃，符合資格者分為兩類，一是9月30日前預訂R1S或R1T的顧客，二是公司高層、董事和親屬。

倘若參與者全部購入Rivian保留的親友股計畫股票，合計投資額約8.35億美元，以周三收盤價為計，這些股票價值勁升至近10.8億美元，換算帳面價值大增2.45億美元。