電信三雄公布10月財報成績單，中華電(2412)以每股賺0.38元，其後為台灣大(3045)、遠傳(4904)，分別為0.28元、0.21元，累計前10月，中華電也以每股獲利3.88元，蟬聯電信獲利王。

中華電10月合併自結營收為189.2億元，較去年同期增加13.2%，主因為行動銷貨收入受惠於iPhone13系列帶動買氣而增加，營業淨利為37.8億元，較去年同期成長5.9%，主要因電信業務淨利增加，歸屬於母公司業主之淨利為29.6億元，稅後EPS為0.38元，與第四季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆符合預期，截至10月底，稅後EPS已達3.88元、全年度財測目標的92.3%。

台灣大10月自結合併營收128.8億元，EBITDA為26.3億元，營業利益11.7億元，稅後淨利7.8億元，稅後EPS為0.28元。110年自結前十個月合併營收1240.0億元，EBITDA為274.5億元，營業利益132.9億元，稅後淨利92.9億元，稅後EPS為3.3元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，十月電商、5G、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，營收年增達23%。「mo幣多」用戶持續成長助攻下，電子商務營收年增近四成，於疫情趨緩後仍維持亮眼表現。行動業務方面，iPhone 13自開賣至十月底為止，超過95%申辦999或以上資費，帶動智慧型手機用戶ARPU達今年以來新高。家用寬頻在「好速成?」熱賣推升下，使有線電視事業EBITDA年成長5%。獲利方面，雖受手機銷貨成本增加影響，十月份合併EBITDA仍年增3%。累計前十個月，電信業務營收年成長符合展望，電信業務EBITDA已有五個月皆較去年同期成長，而合併營收及合併EBITDA分別維持18%及5%年成長。

遠傳10月合併總營收為81.39億元，年成長21.9%，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.89億元與6.87億元，合併EBITDA年成長率高達7.0%，10月單月稅後EPS為0.21元，年成長11.8%；累計前10月遠傳合併總營收為691.77億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為233.06億元與78.37億元，自結稅後EPS為2.40元，累計前10月EPS已達全年度財測目標的94%。