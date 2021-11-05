富邦金控(5)日舉行110年股東臨時會，會中通過吸收合併日盛金控案，預計於取得金管會核准後訂定合併基準日，將創下「金金併」歷史里程碑。富邦金控已於今年3月30日完成公開收購日盛金控，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至10月14日，已累計取得日盛金控57.93％普通股股權。在股東臨時會通過合併案後，富邦金控將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

5日富邦金控股東臨時會通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，合併後富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。富邦金控審計委員會於股東臨時會中提出報告事項，就富邦金控與日盛金控合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性，經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當。

本合併案之合併對價，擬依公開收購價格定為日盛金控每1股普通股現金新臺幣13元（含權息），並依權息調整至每1股普通股現金新臺幣12.41元。日盛金控8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，並於10月22日公告除權、除息交易日為11月5日。

富邦金控響應政府政策，前瞻企業未來發展，併購日盛金控創下「金金併」歷史里程碑。今日待富邦金控及日盛金控雙方股東臨時會皆通過合併案，並待取得主管機關核准後，規劃於2022年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。富邦金控同時也將致力共創勞資和諧之職場環境，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，以期創造富邦金控及日盛金控員工、客戶、股東及產業之多贏局面，並持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。