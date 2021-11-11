台北市市長柯文哲上任後取消重陽敬老金，引發長輩不滿。《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》昨（10）日在大會表決三讀通過，闖關成功；台北市政府回應將在30天內提出覆議。國民黨台北市議員王鴻薇指出，她在現場聽到親綠的無黨籍議員黃郁芬高喊「國民黨多數暴力」，讓她簡直都快噴飯了，因為明明就有大批民進黨議員投下贊成票，莫非黃是「眼睛瞎了嗎？」

王鴻薇昨日在臉書發文，舉出三點反對柯文哲對《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》提出覆議：一，過去在議會裡曾經附和柯不重發敬老金或是一再高喊要排富的民進黨議員，昨天幾乎都投下了贊成票，甚至連具有民眾黨籍或是親民眾黨的議員，不是棄權就是跑不見了。

二，國民黨為讓自治條例順利過關並兼顧社會觀感，所以提出臨時修正動議，在原條文增加了排富條款，但過去一再高喊要排富要排富的在野黨和民進黨，竟然投票反對排富，這些人過去喊得震天價響卻背叛了自己；三，她聽到長期依附民進黨的在野議員黃郁芬高喊「國民黨多數暴力」，讓她都快噴飯了。

王鴻薇痛批黃郁芬「眼睛瞎了嗎？」王質疑黃，現場多少民進黨議員投下贊成票，怎麼不敢去譴責民進黨哩？立法院裡多少次多數暴力，你有敢吭一下嗎？人家理都不理你；黃的言行也令人感嘆，這種依附民進黨的議員真悲哀。