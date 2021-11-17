社子島自救會因不滿台北市長柯文哲針對社子島開發案，公然揚言要「輾過去」，另認為台上土地開發總隊長黃群在台北市議會提出不實民調，環保局長劉銘龍將把該民調提交環評大會，17日到台北地檢署告發柯文哲、黃群、劉銘龍3人分別涉嫌恐嚇、偽造文書罪。

綠色消費者基金會董事長方儉表示，柯文哲11 月9日答覆市議員質詢社子島開發案時，揚言要「輾過去，不管了」。世居社子島居民反對柯文哲的不當開發、不當徵收，侵害居民合法權益，聽聞柯如此殘暴發言，心生恐懼。

另自救會指控，台北市土地開發總隊長黃群11月2日在台北市議會宣稱，參加工作坊的居民所提意見都有逐一蒐集，並於10月29日公開上網，居民意見相關資料也會提供給環評委員。

自救會說，黃群說，937位報名，符合資格的居民有806人，其中登記抽籤發言240人、出席為175人，無法出席工作坊的631位居民，都有用電話訪問居民對區段徵收的意見。黃群稱贊成區段徵收開發64％、反對區段徵收開發22％、沒有意見14％。自救會批評黃群在議會公然扭曲社子島工作坊用意，另作開發意願數據隔空串供。

自救會說，眼見11月25日即將召開環評，環保局長劉銘龍答應會把土開總隊資料完整呈現讓環評委員知道，但黃、劉2人明知不實資訊，卻送環評大會涉嫌偽造文書罪。黃還公然說謊指「工作坊有助環評通過。」

社子島居民王木琳批評，拆人民的房子是不道德，但柯文哲卻完全不在乎，甚至公開說「不管了，社子島要輾過去」，言語公開威脅社子島居民，已讓社子島老人家生活在恐懼中。