臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨台北市議員張斯綱8日爆料，今年公務人員高等考試三級考試試題新聞類科、民意與公共關係學概論科目試題中，竟然出現「1450」與「反萊豬公投」等爭議議題，令人質疑出題者恐有先入為主的成見，或有想藉命題導引應答者的傾向，張更痛批：「公務人員高等考試是在為國舉才，還是在為民進黨做思想審查？」

張斯綱8日在臉書發文，刊出一紙「110年公務人員高等考試三級考試試題」，該試題為新聞類科、民意與公共關係學概論科目，題目中出現「因政府委外標案而衍生的『1450』議題已造成不少政治風波，政府部門該如何進行網路社群傳播，才能營造正面民意，而且不會逾矩分際，被批評為反串或帶風向？」，以及「含有『瘦肉精』萊克多巴胺的美國豬肉已於今年元月正式開放進口，除引發部分民眾的食安疑慮之外，在野黨亦發起『反萊豬公投』以為反制。面對此議題，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並能爭取國人認同？」

針對公務人員高考出現上述題目，張斯綱直言：「公務人員高等考試是在為國舉才，還是在為民進黨做思想審查？」張質疑，雖這兩道題目屬該考科民意與公共關係學的範圍內，但這兩個議題爭議性極大，出試者是否有先入為主或導致應答者自我設限的問題存在？難道要成為公務人員前，還得先同意幫政府養網軍，然後無條件幫忙護航萊豬進口嗎？

網友對此討論熱烈，紛紛回應：「為塔綠班戰士鋪路？」「這樣的高考是在徵1450嗎？」「這種考題非常離譜，考試院成為東廠分部嗎？」「公務人員為國家做事之人，一定要選正綠色的人嗎？此次的高考題目，實在太犯規了」、「任何事情、任何公務體系，他們總能見縫插針的搞一些小動作」、「現在都不用讀書了，只要能成為側翼1450，只要心中有菜，荷包就能賺飽飽」。