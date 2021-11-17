39歲女星黃榕曾參加美臀小姐比賽，過去她最轟動的消息是與陳冠希的一段情，兩人親密照流出男方隨即否認，女方卻認了兩人在2003年到2005年間交往過，雙方各說各話。黃榕近年來練健身上癮，不僅有馬甲線和冰塊狀腹肌，手臂的肌肉也相當緊實，最近她曬出自己穿緊身褲的照片，突然見下半身出現「一大包」，引來網友虧原來誤會她性別。

黃榕臉蛋甜美，卻有不科學的健美身材，過去她演過《葬禮揸FIT人》，並曾上節目透露和陳冠希的一段密戀，稱因對方身分不能出入公眾場合，兩人通常在家裡約會，直到當年艷照門事件爆發，黃榕才驚覺自己長期被騙，陳冠希則駁斥表示：「不認識她」。

黃榕曬健身成果，胯下意外成為亮點。（圖／翻攝自glorianawong IG）

近來黃榕上實境秀《全民造星IV》，當天她帶自己的性感寫真去面試，卻被批評賣弄性感，黃榕則強調自己一直以來有個當女團成員的夢，才會硬著頭皮上電視，「別人眼中的自己不重要，最重要是勇於做自己」，並指過去的緋聞或拍過的性感照片只是人生經歷的一環，「若再給我一次面試機會，我還是拿這本性感寫真出來，因為這本寫真都是代表我，不會令我感到羞恥」。

黃榕近日在IG曬出健身有成的好身材，可見她穿墨綠色細肩帶小背心，寬厚的肩膀和手臂上露出的青筋超吸睛，她也相當自豪直說：「左手爆青筋跑出的血管好厲害」，引來網友稱讚她身材超好，但也有人放錯重點，直指她胯下問：「這麼大包，我有沒有眼花？」、「是superwoman！」