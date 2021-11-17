基隆捷運計畫分為二階段進行，其中八堵至基隆段備受關注，市議員王醒之今天質詢時提出，市府總說由市民決定捷運如何進市區，但決定的工具在哪？要求市長勇敢做決定，說出哪個方案好。對此，林回應，可行方案出來後，會舉行公聽會尋求共識。

王醒之提問，捷運基隆到八堵段，到底要用什麼政策工具、方式進行？林右昌不斷說，要尊重市民意見，但作為一市之長，面對這個問題，就算基隆市沒有出半毛錢，對於捷運怎麼設計、路線如何規畫難道可以沒有意見嗎？要讓交通部公布捷運路線沒問題，但市民做決定的工具在哪裡？基隆市的共識又是什麼？

王醒之說，現在網路上大家都將捷運八堵至基隆段稱呼為「基八段」，當作情緒出口，議會總質詢期間也有30多席議員都在問捷運，就是因為從來沒有一個完整的政策說明，他認為，林右昌站在基隆市政府的立場上，應提出自己覺得比較好的方案，明確和市民溝通，「勇敢一點」。

王醒之表示，昨天議會有說到捷運不需要地方性公投，但基隆市可以嘗試，如果「你不敢做決定，我們幫你做決定」，他提及，台北市長柯文哲採用i-Voting投票證明失敗，林右昌要用什麼方式決定？

市長林右昌回應，「基八段」是汙名化，有目的的政治操作，至於是否要舉行地方性公投皆尊重，但決定政策有很多方式，不一定要透過公投處理，可以舉辦公聽會、說明會，這也是法定的程序，他強調，各種可行方案出來後，公聽會一定會廣開。