中台灣教授協會等中部社團10多個社團今天舉行「反對重啟核四公投」記者會，要求各縣市首長表態，高喊：「縣市長不表態，核廢料放你家」。中台灣教授協會理事蘇勳璧等人直接點名台中市長盧秀燕，批盧沒有「Guts」（膽識），如不表態，將受人民用選票制裁。

被點名的盧秀燕在國際青年商會中華民國總會拜會活動後，針對媒體詢問對四大公投立場時，她以趕時間低調回應。針對中部社團要求縣市首長對重啟核四公投表態一事，台中市府回應指出：「公投是民意的展現，市府尊重民意」。

中台灣教授協會等中部社團10多個社團今天舉行「反對重啟核四公投」記者會，要求各縣市首長一定要出來表態。蘇勳璧更直接點名盧秀燕沒有「Guts」（膽識），新北市長侯友宜提出「沒有核安，就沒有核四；核廢料沒有處理，就沒有核四」；宜蘭縣長林姿妙也表態：「核四沒有安全就沒有商轉，反對核四」等立場，直接向盧喊話：「妳的態度在哪裡？」。

對此，台中市政府回應表示，公投是民意的展現，市府尊重民意。