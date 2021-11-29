被柯文哲「罵一頓」？ 王國材：他自稱做事不政治 我完全不同意

立法院交通委員會今（29）日審查111年度公路總局及觀光局總預算，交通部長王國材會前受訪被問到，前交通部長陳建宇批評環島高鐵構想是「一錯再錯，令人遺憾」，王國材表示這是長程目標；至於台北市長柯文哲自述上周五會面時「還是有把王國材罵一頓」，王國材則辛辣回應：「他（柯文哲）說他做事都不政治，我說我完全不同意。」

交通部長王國材日前接受電視專訪再談「環島高鐵」，並預測未來台灣會有20個高鐵站。陳建宇昨日在臉書發文批評，東部三縣市人口加起來也僅才一百萬，環島高鐵是在「不適當時機講不適當的話」，要王國材不要再信口開河，並指高鐵南延屏東、北伸宜蘭都還沒看到成果，也還沒有做可行性評估，現在就談環島高鐵實在讓人覺得太過頭，「一錯再錯，令人遺憾」。

對此王國材表示，前部長有他的想法，「我尊重他的想法；」但是2050年全世界是零碳排放，我們必須有遠程目標，同時近程、中程目標方面，東部快鐵還是要做。

另外王國材上周五（26日）與柯文哲見面談基隆捷運，原本過去一個月以來頻繁對基捷開砲的柯文哲驟然熄火，但改提「汐東支線延伸到東環段」及「東環加速進行」，王國材表示同意，而交通部也在當天晚上火速釋出基捷路線圖。對此有媒體表示，這結論看似圓滿，但暴露出的是中央與地方對重大交通建設「菜市場喊價」般私相授受與暗盤交易，把軌道建設當兒戲。對此王國材回應，他跟柯文哲討論時，雙方都是帶著團隊去溝通，最重要還是讓基隆捷運相關計畫盡速啟動。

另有媒體問到，柯文哲事後向媒體表示他還是有把王國材罵一頓，主要是總統蔡英文總統對外宣布要蓋基隆輕軌，結果不見了，重大國家建設計畫不能隨便講講。王國材回應：「他有提出他的見解，但是我都有一一解釋；他說他做事都不政治，我跟他說我完全不同意。」