1218公投》林明溱辭選委會主委 倡言4項公投都「同意」

4項公投成為政壇角力戰，南投縣長林明溱29日表態，4項公投都「同意」，還要鼓勵縣民參與公投，為維持行政中立，因此，他即日起辭去南投縣選委會主任委員職務。

林明溱表示，民進黨傾全黨之力推動4項公投「不同意」，是為了掌控政權；而公投就是人民對政府施政，表達滿意或不滿意的立場，因此，他鼓勵縣民踴躍參與公投。

林明溱還引用一首打油詩，《萊豬滾出去，藻礁留溼地；核能救經濟，公投展民意。》投4個同意，台灣更美麗。