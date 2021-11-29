公投日期將至，重啟核四公投領銜人黃士修直指新北市長侯友宜動得不夠，新北市變成四大公投的破口，會讓全線潰堤，侯友宜今再度回應，他永遠以人民健康、國家安全與產業發展為主軸核心，他態度始終沒變過，非關公投與否；另對1218前是否會站出來宣講？他說，身為市長會清楚告訴民眾他的理解想法，用行動代表一切，最後還是取決於民眾選擇。

1218公投剩不到一個月，侯友宜屢被外界質疑對核四的態度與黨中央不同調，黃士修更直指，新北市恐變成四大公投的破口，將影響侯友宜2022年的連任之路，他今出席新北市中醫師公會冬日送暖活動表示，他在新北市11年，當過核安監督會主任委員，他永遠堅持的態度，就是站在人民健康、國家安全、產業發展來談能源，尤其要用核電之前要考慮核安及中央有無能力處理核廢料，核廢料妥善處理才能守住健康，這是前提要件，才有資格來用核電。

侯說，中央對核廢料一籌莫展，沒有進一步有所作為，遲遲不願面對解決核廢料才是問題所在，他這11年來始終堅定就是以民眾健康、國家安全及產業發展為最大利益去思考，公投一定是尊重民意選擇。