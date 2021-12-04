四大公投進入最後決戰階段，國民黨陷入黨籍縣市長跟黨中央保持距離局面，尤其是身為最大地方諸侯的新北市長侯友宜的態度備受關注。國民黨主席朱立倫今天表示，侯友宜一定會用他的方式，在適當的時機，表達他對公投的支持，大家拭目以待，媒體追問是否有和侯友宜談好了，朱表示「大家拭目以待，尊重侯友宜」。

朱立倫上午參加國民黨立委賴士葆在台北市文山區花木市場舉辦的公投宣講，被問到台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，朱說，對於中正萬華地區的民眾，國民黨就是尊重民意，一切以民意為準，在地的民意怎麼去反映，都予以尊重。

朱立倫說，前一段時間也都是非國民黨體系在運作的，還是尊重在地的民意，現階段就全力地拚公投，就四項公投，全力來努力。

此外，媒體詢問，國防部明年將試行14天教召新制，是否贊成恢復徵兵制，朱立倫說，「現在就是徵兵制，不要搞錯了」，現在只是徵兵制的役期長短而已，其實對國家安全而言，最重要的是透過各方，包括外交國防、經濟國防、兩岸安全等方式，都可以來支持國防。

朱立倫說，若單靠徵兵的延長、單靠購買武器，那是造成整個年輕人最大的損耗，這個一定要全方位的、重新來檢討國家安全策略。