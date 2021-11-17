台北通又出包！台北市議員許家蓓17日晚間爆料，台北通APP系統又出狀況，沒辦法用熊好券，讓振興的美意大打折扣，呼籲台北市政府必須優化系統、徹底檢討。對此，北市資訊局回應，今日下午5點出現系統緩慢，影響熊好券的兌換作業，晚間8點30分起系統效能逐步提升。

許家蓓於臉書貼出一張台北通畫面截圖，只件票夾中跳出訊息顯示「系統發生異常錯誤，請聯繫客服協助處理」。

許家蓓表示，有民眾向她反映，方才晚餐時間原本想要用熊好券吃一頓美食，也支持自己喜歡的店家，結果打開台北通APP，系統又出狀況沒辦法用熊好券，振興的美意大打折扣。

許家蓓批評，台北市長柯文哲口口聲聲說要數位轉型，連振興券都限制台北通APP才能抽，無視數位落差，結果台北通還是一再出現系統問題。

許家蓓呼籲，台北市政府必須優化系統、徹底檢討，而不是只想衝台北通會員數、收集民眾個資，如果APP一直出狀況，只會讓民眾越來越不願意使用。

北市資訊局回應，熊好券自今日下午5點出現系統緩慢，影響熊好券的兌換作業，民眾反應後，資訊團隊立即分析與處理，直至晚間8點30分起系統效能逐步提升。

資訊局表示，經分析主要是民眾在查詢熊好券的適用店家時，頻繁使用優惠商家及優惠地圖，高流量造成原本台北通地圖圖層模組效能消耗，進行資源調節後恢復效能。

資訊局強調，民眾因系統緩慢而無法完成兌券，在系統恢復後即可正常使用，並不會影響民眾權益。