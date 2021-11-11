稱恢復重陽敬老金是「短期選票考量」 柯文哲：藍綠何時團結了

台北市昨日三讀通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，恢復發放敬老金，北市府隨後對外表示會在30天內提覆議。台北市長柯文哲11日前往台灣大學視察新生南路水圳意象景觀美化工時揶揄，藍綠兩黨從未在議題上合作，公投案也是相互對立，為反對而反對，如今卻敬老金議題上團結一致，實在太奇怪，讓他嚇一跳。

媒體問柯何時會提覆議，他表示會先搜集意見，但也坦言自己對該條例通過「蠻驚訝」，畢竟國民黨和民進黨從未在議題合作過，此事看公投就知道，1方喊4個圈，1方喊4個叉，都是為反對而反對，訴諸意識型態，何時團結在一起，「這實在是太奇怪了，我昨天也嚇一跳。」

柯文哲強調，他對重陽敬老金有一套政治理念，現在為止沒政治人物敢出來反對，但反過來說，又有哪個學界人士，會不管社會福利、公共行政等因素，敢出來說一定要齊頭式發放。他感嘆，台灣政治上很大問題就在這邊，對的事沒人要做，不對的事一直在做，還暗指未來風向一定會導向柯文哲歧視老人，但這些其實都是政治動作。

柯表示，對台北市來講，有關老人硬體建設的事，舉凡一學區一日照、住宿型長照機構到現在還沒完成，台北都以如此，外縣市更不用講，可以大家卻熱衷發這種重陽敬老金，主因大家都曉得，就是為了短期的選票考量，但他已下定決心，就算有損選票、會被抹黑，他還是會照原先的政治理念去做，反正30天內都可以提覆議，會選適當時間出手。

此外，議員王欣儀、潘懷宗都曾說過，按照國際政治案例，若市府覆議失敗，作為首長應下台付責任。柯文哲反問，「哪有什麼政治責任，我們這是堅持理念，哪有什麼下不下台，反正市府提覆議，每個人都給我具名表決，就這樣。」

外界也質疑，身為北市執政黨的民眾黨議員林國成，未在投票時表態是否贊同發放敬老金，被解讀為連自家人都不挺。柯文哲則說，這案子該怎麼做大家都曉得，但常常造成政治壓力，被抹黑是歧視老人。