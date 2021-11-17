台北捷運每年發生傷害暴力、騷擾及失竊案破百件，近期還傳出乘客帶刀上車，但台北市議員許家蓓發現，台北捷運各路線共有1萬2671支監視器，竟有高達7304支監視器停留在30萬畫素，比例近6成，去年才通車的環狀線第一階段所裝的監視器也全是「古董」，影響案情釐清速率。北捷表示，預計2024年能完成全路網監視器重置，環狀線也將以擴充硬體調整儲存規格方式，升級達到百萬畫素功能。

許家蓓指出，捷運各線的監視器數量約落在千支到百支不等，但高達6成皆為30萬畫素，去年甫通車的環狀線第一階段，全線1413支監視器竟然都是30萬畫素，環狀線要到2029年才能開始更新，全面更新完要等到2031年，顯然北捷現行規畫跟不上科技發展速度。

許家蓓批評，目前正在進行監視器汰換的捷運為淡水信義線、中和新蘆線及板南線，北捷卻要耗時2至3年才能更新完畢。反觀警察局的第一期監視系統汰舊換新案，1萬3699支監視器預計在2023年能夠全面更新，耗時約3年，北捷更新監視器的速度未免過於緩慢。

「這樣的規畫一定不對。」台北市長柯文哲坦言，北捷有許多監視器是過去所留下，至於環狀線仍為30萬畫素，他則說是寫契約時太早訂，未來興建南北環及東環段時必須再次檢視契約，並列為改進事項，以防同樣的錯誤再次發生。

對此，北捷表示，捷運監視器因路網設計興建較早，使用30萬畫素類比攝影機，為當年採購時的技術水準，且均有一定使用年限。現已自2021年起分線逐步更換為300萬畫素以上的主流規格，現已陸續更新超過6000支攝影機，預計明年底可完成全路網74％已屆使用年限的攝影機，另2024年完成捷運全路網監視器重置。

北捷解釋，目前監視器升級將由類比式更新為數位式，除更新外還要抽換原有線路，受限於施工時間僅能於夜間等非營運時段，因此耗時較長。未來數位攝影機更新，將由數位式轉數位式，僅需更換攝影機即可，有機會加快更新時程。至於環狀線監視器，後續將儘速以擴充硬體調整儲存規格方式，升級達到百萬畫素功能。