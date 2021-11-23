資訊服務廠商普鴻資訊旗下興櫃小金雞捷智商訊（6816）營運穩步向上，捷智董事長林群國表示，捷智商訊推出自動化法規報表平台，繼三家純網銀後，今年度再獲三家前十大銀行指定採用，若以去年來看，捷智客戶數量年增五成～七成，且商業模式採用訂閱制，今年經常性收入較4年前成長10倍，客戶黏著度達90％，前三季獲利0.2億元，年增67％，每股盈餘1.65元。法人表示，捷智商訊目前在金融監理科技市占率第一，今年營收獲利有望再戰新高，預計明年將送件，力拚上櫃。

捷智商訊23日舉辦金融監理科技2021年高峰論壇指出，近年金融監理科技快速發展，受到各界密切關注，而監理科技可以大幅降低金融機構在面對法遵變革所需的成本和潛在風險，讓大量資金運用於更具生產力的運作，增加金融機構效率與品質進而提高市場競爭力，是未來國際金融不可避免的兵家必爭之地。

此外，金管會近年來也積極鼓勵國內金融業者加速導入金融監理科技，透過大數據分析、人工智慧、流程自動化等技術與知識的引進，提高資金運用效率並滿足監理規定與法規遵循，更在2020年末提出「金融科技發展路徑圖」時，特別點出數位監理科技的推動勢在必行，更突顯國內金融業者科技應用布局的迫切性。

捷智商訊今年前10月營收1.4億元，年增50.69％，捷智近年來將商業模式從賣斷轉變為訂閱制，帶動經常性收入較4年前大增10倍，客戶黏著度也達九成。以產品線來說，捷智商訊主要2大產品線分為法規報表（占約40％）、AML洗錢防制系統（約30％），今年也推出法規遵循系統，明年也將再推出全新的代管作業，以幫助金融業客戶做好系統維運、減省人力並提增效率。

捷智商訊總經理楊秀怜表示，捷智商訊以台灣獨家「自動化法規報表」平台，提供客戶自表、跨表檢核及自動申報的技術，繼三家純網銀後，今年再獲得銀行新客戶，加上廣受國內銀行、證券、產險、人壽及投信業者親睞的「客製化國內監理需求解決方案」服務，營運向上。

展望接下來營運，法人指出，捷智商訊目前在金融監理科技市占率第一，加上金融業數位轉型浪潮帶動，今年營收獲利有望戰新高，預計明年將送拚上櫃。