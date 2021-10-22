竊嫌分工合作，一人黏錢一人把風。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

白河警方查獲犯案工具等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

今年6月起，台南市東山區、白河山區廟宇陸續傳出香油錢被竊，台南市警察局白河分局鍥而不捨追查，10月19日持台南地檢署核發之拘票，跨區至屏東將曾姓等3嫌查獲到案，依加重竊盜罪移送法辦，呼籲各地如有疑似受害的廟宇來出面指認。

據警方調查，72歲曾姓、60歲鍾姓及38歲吳姓竊嫌為朋友關係，平時好逸惡勞，不事生產，夜晚變身宮廟大盜，竟將腦筋動到神明身上。

3人做案時，由曾嫌從屏東地區駕駛其名下自小客車沿途北上，專挑山區偏遠之廟宇，趁深夜宮廟無人看顧假意參拜，曾嫌在外把風，由吳嫌及鍾姓竊嫌分持自製之鈔票黏貼板伸入香油箱內竊取香油錢，多次得逞，犯案過程被宮廟內監視器攝錄，並報警處理。

經白河警方鍥而不捨循線追查，逐一抽絲剝繭，沿行經路線一一查訪調查，並利用大數據分析，鎖定曾等3嫌涉有重嫌。警方前往屏東等地查獲渠等3嫌到案，當場查獲犯案工具等證物，全案依涉嫌加重竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

白河分局局長陳明宏表示，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，然而部分廟宇之防竊措施及設備較顯不足，應加強監控設備，以免成為竊嫌覬覦的對象。