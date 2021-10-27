中央路是花蓮縣內的重要幹道，同時也是台9線的外環道，每逢尖峰時間總因路口內側車道設左轉專用道，車輛左轉常發生交通事故，其中以中央路與中山路口及中央路與建國路口最為頻繁，縣警局統計，去年共發生逾100件，今年1月迄今，更高達近70件，隨著縣府將在年底前發包動工，增設左轉專用車道等設施，待工程完畢後，警方將啟動科技執法，加強取締違規者。

中央路貫穿花蓮市與吉安鄉，30米寬設雙向4車道，但路口內側車道為左轉專用道，安全島沒有內縮，直行車僅剩一個車道，每逢上下班尖峰時間總會塞車，假日則因遊客較不清楚路線，以致車潮大壅塞，且中央路與中山路口，及中央路與建國路口交通事故更為頻傳。

縣警局交通隊統計，去年2路口共發生111件交通事故，今年1月迄今，也已有68件，超過去年整年度的一半，而交通事故發生層出不窮且居高不下原因，主要是用路人不遵守相關標誌標線指示，違規造成。

縣府日前獲內政部營建署補助5千萬元，辦理「花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」，將在沿線21處路口增設左轉專用車道等設施，針對中山路、建國路、和平路及中原路等8個車流量比較大的路口，將設置新式偏心式左轉專用避車道，不佔用直行車道，預計年底前完成發包動工，預計1年完工。

由於警方先前在花蓮市區架設科技執法設備效果顯著，以中山路段為例，去年共發生126起交通事故，科技執法今年5月中旬上路後，僅發生63起，減少比率高達5成，屆時待中央路左轉車道工程完後，將在中山路口及建國路口設置科技執法設備，針對路口動態易肇事違規項目，如直行車占用轉彎車道行駛、違規變換車道、紅燈越線、闖紅燈等，加強取締，降低意外發生。