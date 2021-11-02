高雄市小港區一家未立案托嬰中心遭民眾檢舉，市府社會局社工前往現場突襲稽查，卻遭托嬰中心員工拒絕並在關門中夾傷社工手掌，經通知警方支援才得以入門稽查；社會局表示，業者過去有違規紀錄，複查業者仍未改善，處罰鍰30萬元並公告姓名，目前社工已駐點，正式發通知單給家長並簽名確認不會再送托。

高雄市社會局表示，接獲民眾檢舉，位於小港區某建築物，在上下學時間，經常看到有家長接送孩童進出，但建築物上並沒有懸掛任何招牌，社會局安排社工前往現場稽查，遭工作人員拒絕並在關門中夾傷社工手掌，社工立即通報小港分局支援，才得以進入該建築物。

因工作人員不願透露收托孩童人數，社工當日接續突襲，等待家長接回幼兒時，一一登記孩童姓名，確認收托總人數為15人，社會局當場告知該負責人不可再持續收托，也告知每一位家長，這是未立案的場所，為了孩子安全不得再送托。

由於該托嬰中心過去曾有違規紀錄，11月1日又再被查獲仍持續收托13名幼兒，目前社工已駐點，正式發通知單給家長並簽名確認不會再送托。

社會局對於該未立案托嬰中心進行裁處，處罰鍰30萬元並公告姓名。社會局表示，社工今天也持續到現場稽查，遏止該中心繼續違法情事。

社會局呼籲家長，送托孩子一定要先確認是否為立案的托嬰中心，環境、衛生、飲食和托育人員是否合格都得列入考量重點，才能讓孩子健康成長，家長更放心，對於未立案卻非法營業的托嬰中心，也必定強力執法，絕不寬貸。