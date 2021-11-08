台中市公立幼兒園提供幼兒平價、優質與便捷教保服務入學擠破頭，市議員邱素貞等8日為幼兒請命，要求教育局除持續規畫增班設園據點外，為達成2歲幼兒入園率5成的目標，應將設置幼幼專班所需設施設備納入整體規畫滿足市民托育需求。教育局強調，將持續盤點餘裕空間以辦理增班設園作業滿足家長托育需求。

台中市議會8日進行教育文化委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人，關心「公幼倍增」計畫，以及設置「幼幼專班」執行進度。邱素貞說，為減輕台中市家長育兒負擔，提供幼兒平價、優質與近便的教保服務，辦理公立幼兒園或非營利幼兒園並行方式，規劃自108-111學年度擴增本市公共化幼兒園至少達180班以上。

邱素貞指出，因公立幼兒園提供幼兒平價、優質與便捷的教保服務，每逢入學期間，接到家長請託電話不斷，總無法滿足市民托育需求；希望多管齊下盤點公有建物、學校閒置空間與土地及配合老舊校舍重建等，並將設置幼幼專班所需設施設備納入整體規劃，以擴充教保服務量，滿足市民托育需求。

邱素貞表示，東區及南區公共化教保服務比率，分別為37.5％及17.39％，家長對於2歲專班需求量增高，截至110學年度台中市公共幼兒園2歲專班共43班，為達成2歲幼兒入園率5成的目標，建議各行政區，每年增設2歲專班2班，以滿足家長托育需求。

教育局說，盧市長上任後推動公幼倍增政策108-111學年度增班180班，設定108-111學年度增班目標值分別為41班、88班、25班、26班。實際上108學年增班41班、109學年增班90班及110學年度增班31班，合計162班，目標值已達標，預計111學年增班35班，合計增加197班。

教育局強調，另107學年度以前，中市公幼2歲專班計6班(核收72人)，鑑於家長對於2歲專班需求度日益增高，教育局108至110學年度於公共化幼兒園再增37班，合計43班(核收655人)，2歲專班7倍增。