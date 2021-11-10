台中市各國中小代理教師面臨同工不同酬、暑假無償辦公等困境。市議員陳廷秀10日為國中小代理教師請命，要求教育局讓代理老師不過勞，學童教育才能更有保障；教育局表示，為能照顧全國代理教師，穩定全國各校師資，市府建議中央訂定代理教師提敘規定，以使各地方政府有所依循。

陳廷秀指出，許多國中小學校因資源與人員匱乏，往往把行政職推給資歷最淺的代理教師。擔任行政職務的老師最忙的時候是暑假，但各縣市財政、主計單位都想省錢，即使實際學年結束日期是7月31日，代理老師卻依舊只給薪到6月底學生放暑假當天。暑假期間則以是否「有上班事實」為給薪標準，薪資待遇與正式老師差了2個月。

陳廷秀說，要讓老師認真教學無後顧之憂，他提出三點呼籲，首先應該讓代理教師聘期應統一且完整，目前代理教師聘期多為10個月，即暑假兩個月會被自動解聘且無薪，許多代理教師為求工作權與收入穩定，只能選擇在暑假無償辦公或教學；第二應讓全國教師薪級敘薪制度應皆可延續；第三應補足正式教師員額，而不是永遠地剝削代理教師，這也等於變相剝奪學生的受教權。

教育局表示，代理教師是學校重要的教學人力，市府非常重視代理教師權益，自106學年度起，延長代理教師聘期自開學日前1週至課程結束後一週，另兼任行政代理教師則給予一整年聘期，以穩定學校師資，並維護學生學習權益。

針對代理教師權益，市府認為代理教師待遇應有全國一致作法，不因各地方政府財政狀況而有差別待遇；依據法律保留原則，有關人員薪資待遇部份，最好訂有明確法規，以確保相關人員權益。為能照顧全國代理教師，穩定全國各校師資，市府建議中央訂定代理教師提敘規定，以使各地方政府有所依循。