台北市議員林世宗日前在議會質詢時提到，台北市教育局8年補助台北市立大學近100億，但北市大卻仍負債累累，他爆料指出，因為市立大學浮編教職員額薪水、餐費等費用，並轉到校務基金，就能選擇性的花用，市立大學甚至公然拒絕成立校長遴選委員會，導致新校長難產，台北市長柯文哲說，目前是代理校長，全台只有市立大學是市立，他也詢問過要不要回歸教育部。

林世宗舉例，實踐大學學費收入約11億、中央補助2.8億，加上產學收入4.2億，年總收入約18億扣除年支出16億，年盈餘近2億，但台北市立大學8年接受北市教育局補助近100億，加上4、50億的學費收入，竟還是負債，這個就是監督單位的無能。

北市大自2013年起合併教育大學、體育學院成立後，戴遐齡擔任2屆校長已屆滿欲連任；林世宗痛批，市立大學竟如此囂張，公然拒絕成立校長遴選委員會，致新校長難產，如果連教育都搞不定，舉一反三其他市政就更不用說，你一點辦法都沒有，台北市教育淪落如此，柯文哲悲哀。

對此，柯文哲表示，目前是代理校長，全台只有北市的市立大學是市立，他也有詢問過要不要回歸到國立，未來對於北市大的校長人員還是會朝遴選的方向；副市長蔡炳坤補充，絕對會依法行政。

事實上，柯文哲在2016年時，就曾行文到教育部和北市大，詢問雙方是否願意改制為國立大學，並由教育部接手管理。北市教育局指出，當初認為全台灣只有台北有市立大學，加上高等教育本就由教育部負責，地方政府主管國民教育，且市大經營管理也屬市府預算，才詢問雙方是否有意願改制與接管。

教育局副局長陳素慧說，教育部當時回應說已經有很多國立大學了，並無意願接手；北市大則是以籌辦世大運為由，不適合也不願改制。