台中太平警分局犯罪預防宣導團日前應邀前往國立勤益科技大學舉辦「校園安全領航員」活動，向學子們宣導假投資陷阱及校外工讀應注意事項，避免誤入詐騙集團的伎倆，以致被害，更特別以最近最夯「標榜高報酬高獲利口號」假投資詐騙案件說明，透過一些防詐騙教戰守則，讓師生們獲益良多。

根據刑事警察局統計今年7至9月的詐騙案類，假投資案件數名列第一，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭詐騙成員以在各種利誘下踏入假投資陷阱，如投資虛擬貨幣、衍生性金融商品、未上市公司股票等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人先後投入大筆金錢，然獲利未如預期時，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

其次，還有學生們為賺零用錢，因而校外打工，拿出人頭開戶或是預匯保證金等等，小則變成警示帳戶被凍結，嚴重更可能人財兩失。

日前國立勤益科技大學舉辦「校園安全領航員」活動，太平警分局犯罪預防宣導團應邀前往向師生們宣導，現場由學務長洪彰鴻主持開場，警方由偵查佐蔡綺真逐一向師生們說明詐騙手法的態樣及慣用伎倆，透過影片案例及圖檔講解，讓現場與會人員獲益良多。

太平分局呼籲，因最近投資詐騙層出不窮，如民眾若對投資平台有疑問，應向財政主管機關查詢確認，或是向以165防詐騙專線諮詢，多一分防詐警覺性、少一分財物損失。