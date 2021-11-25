2021年資本市場持續大多頭行情，加上避險成本大幅降低，壽險業前10月稅前獲利已達3753億元，比去年同期多賺1674億元，成長80.5％，創史上同期及全年新高，加上產險業前10月稅前獲利214億元，同比增近48％，合計已達3967億元，11月即將挑戰4千億元獲利大關。

壽險前10月獲利大幅成長原因，主要是投資淨收益高達1兆1018億元，比去年同期增加1920億元，產險業亦是有138億元的投資淨收益，比去年同期也增加61億元，推升今年獲利創新高。

同時，今年前10月新台幣兌美元雖升值2.41％，但因為台美利差縮小，壽險業今年前10月總匯兌成本1828億元，比去年同期「節省」536億元之多，省近23％，即匯兌成本吃掉投資收益的情況，明顯比去年好轉。

10月新台幣雖微幅升值，但壽險避險有成，評價後還獲利19億元，因此增提外匯準備金72億元，單月整體匯兌相關成本為53億元，創29個月來的新低。

壽險今年前10月有大幅實現股債利益，加上債券等相關利息收入，投資淨收益破1.1兆元，其中國外投資扣掉避險成本後，淨收益達6701億元，較去年同期多賺1360億元。