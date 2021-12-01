韓國與日本的最新製造業PMI(採購經理人指數)都在1日公布，因供應鏈斷鏈現象有所改善，工廠產量增加與客戶訂單回流下，日本11月PMI的增幅，是近4年來最大。同時在韓國，相同的經濟指數雖持續成長，並創連續14個月上揚佳績，但漲勢卻已兩個月都不如之前了。

先來看韓國，11月IHS Markit製造業PMI，從10月的50.2小漲至50.9，並連續14個月都在景氣榮枯點50大關之上。不過，與先前該指數大部分幾乎都在52以上相比，過去這兩個月上升動力已不再強勁。

PMI指數編撰機構IHS Markit指出，這是因為韓國工廠供不應求，新訂單增速減緩所致。

由於11月PMI未反映Omicron的影響性，因此，韓企的信心也出現3個月新高。

在日本方面，11月au Jibun銀行製造業PMI升至54.5，這是自2018年元月以來增速最快的一個月，同時，也是連續10個月都在指數50關卡以上。

IHS Markit也預估，日本製造業的體質將繼續改善。以日本、中國大陸以及台灣等主要亞洲市場的汽車業來說，供應鏈供貨問題一天不解決，工廠產出以及訂單數量就無法健全成長。

同時，更糟糕的是，大宗物資價格居高不下，製造業者目前也正面臨著從2004年4月以來，取料價格最貴的一段時間。這使得製造業面臨的通膨壓力，來到4個月新高，因此也不得不連2個月縮編來減少人力開銷費用。