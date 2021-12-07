7日最新經濟數據顯示，菲律賓11月通膨雖還是在高水位，但已降至4個月以來最低。這也是外界猜測，當地央行在2021年應該不會再有升息打算。

菲國央行將於16日，進行2021年最後一次的利率審查。而從2020年11月開始，隔夜逆回購利率就一直保持在2%。

另外，由於權值重的食物以及非酒精飲料上漲趨緩，11月CPI(消費者物價指數)年增4.2%，低於10月的4.6%。這不僅超過菲國央行的目標範圍3.3%與4.1%間，同時也高於市場預估值3.9%。

不過，剔除食物與燃料的菲國11月核心CPI，卻從10月的3.4%降到3.3%。金融集團ING認為，雖然菲律賓11月通膨稍微超出範圍值，但預估當地央行在2021年底前都不會再動利率。

菲律賓央行指出，通膨的風險在2022年還是可見，但在2023年會趨緩。為了景氣快快復甦，在維持寬鬆貨幣政策的同時，也會穩定物價避免大幅波動。