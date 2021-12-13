日本10月核心機械訂單出現近3個月來首次上升；在感染率較低的情形下，服務業部門的企業加大了投資，為一令人鼓舞的現象，顯示企業開始支出，整體經濟開始復甦。

在7~9月出現高於預期的萎縮之後，日本經濟預計在本季出現彈升，不過圍繞在新的Omicron變種病毒而來的不確定性，讓目前的前景預測顯得更加模糊。

日本內閣辦公室周一公布數據，10月核心機械訂單月增3.8%；該數據為波動性高的指標，為未來6~9個月企業資本支出的先行指標。而路透預期僅為增加2.1%。

在扣除船舶、電力設備的服務型企業的核心機械訂單，在10月為月增16.5%，其中由於來自鐵路車輛的大規模訂單，運輸和郵務服務的訂單增長170.1%。

一名政府官員說，隨著新冠疫情和緩，許多非製造業的資本支出都在增加。

與此同時，製造商的訂單正在下降，10月為月減15.4%；來自化工企業的需求下降，抵消了半導體製造設備和生產機械公司的增長。

在與去年同期相比，資料顯示10月核心機械訂單年增2.9%，低於經濟學家預測的年增4.0%。

目前由於新冠疫情再度爆發，企業第三季資本支出有所放緩，特別是汽車製造商和依賴亞洲工廠供應的製造商，受供應鏈影響尤深。

日銀預計在本周的會議中將討論是否將傳染病救濟計畫，從2022年3月到期後再延長，不過預計超寬鬆貨幣政策是不會改變。