證交所表示，本國及第一上市公司各881家及78家，共計959家均如期申報。全體上市公司11月營收較去（109）年同期成長9.01％，累計前11月營收也較去年同期成長16.58％。

證父所統計，11月全體上市公司營收共3.65兆元，較109年同期成長3013億元、增幅9.01％，營收成長公司共679家，衰退公司共280家，較108年同期則成長6409億元、增幅21.33％。

另累計前11月全體上市公司營收共34.61兆元，較去年同期成長4.92兆元、增幅16.58％，營收成長公司共759家，衰退公司共200家，較108年同期則成長4.97兆元、增幅16.36％。

證交所分析，全體上市公司11月營收成長主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退主要產業為金融保險業、其他電子業及汽車工業；累計前11月營收成長前三名產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解，全體上市公司11月營收成長較大之產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫。

11月營收衰退較大之產業中，金融保險業受保險業務淨收益減少，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，汽車工業因晶片短缺影響供應。

全體上市公司前11月營收成長較大之產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲。

累計前11月營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少。