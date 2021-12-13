網紅流量變現電商集團美而快國際(5321)前11月合併營收為24.83億元，年增32.5%，美而快積極擴展電商事業版圖，持續發展網紅經濟及跨業生活用品，美而快董事長廖承豪表示，明年將再增加3到5個網紅品牌，以及更多服飾類及非服飾類商品，明年業績會持續成長。

根據資策會今年最新調查結果顯示，台灣消費者最常消費的電商購物節前五名分別為「雙11」、「99」、「雙12」、「618」及「心禮節」，其中「雙11」的消費族群普遍將消費行為延續至「雙12」，電商業者亦傾向將「雙11」戰線延長至「雙12」，除可緩解「雙11」商品爆量、出貨卡關的問題，亦可以趁勢提升整體銷量及業績。

受惠電商行業年度大型活動「雙11」檔期，美而快串連集團各網紅服飾品牌推出多項優惠活動，以及旗下金流科技公司fasney響應政府振興五倍券政策，推出「五倍券＋fa券?加碼優惠，得大幅推升公司電商事業11月營收衝上1.99億元，創下單月歷史新高，加上去年併入網紅服飾品牌，進一步帶動11月合併營收達2.41億元，較上月及去年同月分別成長10.5%與53%，為今年以來單月最大年增表現，累計前11月合併營收24.83億元，年成長32.5%。

美而快積極發展電商事業，今年前11月電商事業占整體營收比重達75.1%，其中11月占比更來到82.5%，公司期許未來電商事業能維持在80%以上。

美而快表示，除了電商購物節等活動檔期外，第4季亦會推出主打秋冬服飾單品的行銷活動，並透過直播帶貨、一頁式團購等行銷模式，衝刺限時限量商品的銷量，期進一步提升電商事業營收表現。

為全方位拓展電商版圖，美而快2020年開始布局生活用品，積極向外拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌，為公司創造營運新動能。

展望未來，美而快表示，集團將持續擴展電商事業版圖，發展網紅經濟並培養更多網紅品牌，尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，以提升集團在電商市場的市占率，並藉由資料蒐集與數據分析達到「精準行銷」，促進網紅流量變現商業模式創造更高的投資回報率，穩定集團營運成長動能。