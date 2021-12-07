財政部今日公布海關進出口貿易初步統計，11月出口金額為415.8億美元，繼續創歷史單月新高，連續5次刷新紀錄，年增率為30.2％，連續17個月正成長。

財政部表示，11月出口亮眼，來自國際經濟穩定回溫，新興科技應用與數位轉型發展趨勢，出口產品價格調漲以及年終節慶購物旺季效應所推升。

累計前11月出口金額也突破4000億美元，4057億美元，較去年同期成長30％。

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