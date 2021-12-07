客戶需求強勁，長科*(6548)11月合併營收為12.28億元，連續7個月創下單月歷史新高，長科*導線架訂單能見度已到明年上半年，長科*董事長黃嘉能表示，明年導線架景氣持續向上，有利於長科*明年業績，今天早盤股價開高，一度站上100元關卡。

客戶需求目前依舊強勁，且大陸限電影響未如原先預期嚴重，工作天數未受影響，長科* 11月合併營收12.28億元，月增4.1%，年增37.1%，連續7個月創下單月歷史新高，累計1到11月合併營收為115.28億元，較去年同期成長32.1%。

長科*已於10月1日調漲產品價格，公司預估，今年第4季合併營收介於33.2億元到35億元之間。

目前長科*導線架訂單能見度已看到明年上半年，公司產能規模仍無法滿足客戶需求，可見市場導線架供不應求，明年導線架市況暢旺榮景可期。

黃嘉能表示，明年導線架景氣還是持續向上，加上價格較載板便宜，很多IC應用會從載板轉到導線架，有利於長科*明年業績，未來是長科*的黃金五年看法並未改變。