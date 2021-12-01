變種病毒Omicron風波未平，美國聯準會（Fed）釋出可能加速縮減購債消息，引發國際油市巨震不斷，11月30日紐約輕原油重挫5％，下探64.43美元創七個月新低。法人指出，短線油價雖然走空，但近一月跌幅超過20％，已見超跌訊號，加上變種病毒及聯準會政策的衝擊預期逐步消弭，投資人可開始留意原油正向ETF的布局機會。

受油市震盪影響，原油正向、反向ETF近期雙雙爆量，期元大S&P石油（00642U）上周29日成交逾3.3萬張，創下今年5月來最大，11月30日、12月1日持續有萬張熱量；反向ETF的期元大S&P原油反1（00673R）近三天也有4000張到1.5萬張不等量能，刷新去年4月來紀錄，且股價一舉突破月、季、半年線反壓，躍居台股盤面焦點。

法人表示，變種病毒Omicron利空衝擊，紐約輕原油原本因通膨預期來到80美元後快速回跌，到30日晚間探64.43美元低點，從11月高點修正以來，跌幅高達24％，足見市場恐慌情緒高漲，投資人對經濟復甦動能浮現諸多隱憂。

值得注意的是，國際油價不到一個月修正超過20％，是本波上漲來罕見的跌勢。法人指出，另一方面觀察期貨市場已快速調整，目前原油1-2月轉倉價差為負0.5％，從近兩個月最大逆價差的負2％，明顯收斂，顯示原油市場的供需缺口縮小，市場對原油需求的預期已做修正。

法人分析，後續油市關注全球對Omicron的因應策略及12月2日OPEC+會議是否決議暫停增產，預期油價短期仍偏震盪，但隨國際疫苗廠有信心快速產出對抗變種病毒的疫苗，以及美國貨幣政策緊縮反映經濟持續復甦，中長期油價有機會震盪向上。近四次美國升息期間，油價均上漲表現，建議投資人可逢低留意原油正向ETF的布局機會。

此外，近期國際股市震盪，日圓也發揮避險資產特性，在上周五（26日）受避險需求推升，單日上漲2.1%之多，僅次於2020年3月新冠疫情爆發的單日漲幅紀錄。日圓ETF跟著成交爆量，期元大S&P日圓正2（00706L）29日成交量創下近半年最大。

法人提醒，商品ETF投資商品期貨，可能因轉倉成本使ETF的績效和追蹤指數出現落差，並有波動較大特性，投資人進場前應留意ETF折溢價及交易報價，一旦行情不如預期應嚴設停損。