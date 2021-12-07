大陸進出口增長好過預期，加上6日人行宣布降準，隔晚美股勁彈，港股6日創逾14個月收市新低後亦回穩，7日早盤反彈逾300點。

恒指開盤漲355點，報23704點，甫開曾升385點，高見23735點，但A股走弱，港股升幅收窄至163點，低見23512點。不過大陸進出口增長好過預期，港股重拾動力，最終恒指早盤收升340點或1.46％，報23690點。

國企指數報8405點，升131點或1.59％；科指升123點或2.16％，報5851點，大市半日成交794.36億港元。

中國海關總署公布，中國11月以美元計，出口年增長22％，高於市場預期升20.3％；進口年增31.7％，亦高於市場預期增長21.5％。貿易順差717.1億美元，年減3.4％。

指標股方面，藍籌走強。匯控微漲0.6％；友邦升1.2％；港交所升2.9％；平保升1.5％；國壽走高2.1％；碧服揚7.1％。

科網股整體急彈，阿里巴巴為升幅最大藍籌，半日彈升9.1％；百度揚7.1％；美團升2.3％；嗶哩嗶哩升4％；快手升3.2％；騰訊升1.9％。

大陸房企股方面，人行降準放水，部分個股上漲。融創急升13.5％；奧園大升15.2％；合景泰富大升9.1％；旭輝升9.8％。龍湖升3.6％；易居勁升22.7％。中國恒大設風險化解委員會，早盤也漲0.6％。