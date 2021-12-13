港股恒生指數13日開高走低，早盤一度漲超1％，臨近尾盤恒指轉跌，截至收盤，恒指跌0.17％，報23954.58點。國企指數跌0.32％，報8551.14點。紅籌指數漲0.1％，報3906.7點。

藍籌股中，舜宇、碧桂園跌超3％，龍湖集團跌3％，安踏、李寧、碧桂園服務、藥明生物跌超2％。

大陸房地產持續重挫。消息面上，大和下調大陸地產商世茂集團2021～23年合同銷售預測以及第三季以來提供的價格折讓毛利率預測，故將同期每股盈測下調3～5％，並將目標價下調至20港元（之前為24.2港元）。不過，大和認為，該股股價受近期事件影響跌幅過度，估值接近底部，故重申買入評級。

受此消息影響，世茂集團跌超12％，世茂服務跌超9％。其他大陸房地產股也同步下挫，融創服務跌超12％，融創中國跌8％，雅生活跌超7％，龍光集團、雅居樂集團跌6％。