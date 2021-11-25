專案人員還蒐證到水仔交付水錢的畫面，當場人贓俱獲被警方「斷水流」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市檢警聯手破獲張敦量所投資的「2580國際娛樂城」博弈集團，追查發現，該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶作為洗錢管道，自5月份迄今非法金流高達人民幣5.4億元（換算新台幣約23億元）。另外，在監控過程中，專案人員還蒐證到水仔交付水錢的畫面，當場人贓俱獲被警方「斷水流」。

台中市警察局指出，「2580國際娛樂城」博弈集團案於25日警方訊後將以刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移請地檢署偵辦。嚴正呼籲，民眾勿急功近利，追求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程。如發現有疑似不法之人事物時，請勇敢撥「110」報案電話或向轄區警方提供情報，警民合作共同淨化治安。

台中市警察局表示，持續溯源嚴查犯罪集團，對於從事非法營利行為、會「1間1間辦」，對於組織共犯同夥、會一個一個的抓，對於不法所得，依法全數查扣，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，展現政府打擊犯罪之決心，遏制不肖之徒氣焰，提供市民一個安居樂業的環境。