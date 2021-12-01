台東縣府負責下水道工程業務李姓人員日前遭人毆打，警檢循線逮捕教唆者郭男，法院裁定收押禁見。此外，遭到毆打的李員則被縣府以工作執行不力開除，建設處澄清開除李員與被毆一事無關。

李員說，郭姓教唆者11月28日晚上被收押，當晚他就接到縣府建設處長官通知，隔天（29日）要開「執行率審查會議」，並要求他出席，會議中長官指他承辦的下水道工程「執行率為零」，因他是臨時人員，依規定必須開除，會議結束不久，他就接到縣府通知遭開除，工作至12月底。

由於案發與開除時間點相近，引發外界關注，李員1日受訪時表示「怎麼會是我被開除？我是受害者，更何況，我的薪資是中央專案聘僱的」；他除了下水道工程業務外，尚有國際發展及計畫處的業務，而這項業務執行率達百分百，更因此被記嘉獎，豈能以單一的下水道工程執行率是零就開除我」。

李員指出，下水道工程是因審查委員對設計有意見，要求廠商修正，然而廠商修正未一次到位，案件送到專案審查時就被退件，就送件又退件，才拖到現在，他澄清日前遭指太龜毛一事，「這不是我的問題，是審查委員的意見，是廠商的問題」。

台東縣府建設處長許瑞貴表示，因李員的下水道工程執行率是零，按照規定，臨時人員就要處以開除，況且這項人事案早在今年10月就決定了，並非李員遭毆打後的決定，與李被毆打一事無關。

據了解，李員11月26日中午離開縣府5分鐘後，隨即遭2名男子攔下，確認身分後遭到毆打，因有人聚集圍觀，出手毆打的2人迅速離開，警方當天晚上10時在高雄逮捕2嫌。2嫌供出幕後教唆者之一是高雄郭姓男子，警方11月28日立即趕往高雄逮捕郭嫌；郭嫌供詞避重就輕，僅表示李男刁難廠商。