台南鐵路地下化施工上午發生怪手因為土質鬆軟而翻覆的意外。(鐵道局提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化施工上午發生怪手因為土質鬆軟而翻覆的意外。(鐵道局提供／曹婷婷台南傳真)

正如火如荼施工的台南鐵路地下化工程，上個月曾發生貨車侵入軌道，險撞上行經的電車，今上午9點多，又傳一起施工意外，怪手在施工圍籬內施作土方作業時，因土方鬆軟而不慎傾倒，經現場其他機具協助扶正，司機僅擦傷，由於施工地距離列車行經處約20米，也未影響鐵路營運與行車安全。

鐵道局指出，今早怪手翻覆地點為正在施作台南計畫C212標的三工區，位於台南火車站北側施工現場。上午9時19分，怪手正進行土方作業時，因堆置區的土質鬆軟，怪手不慎傾倒，但也隨即扶正。

由於該處施工地點一旁約20米處是列車進站處，鐵道局強調，施工地點離火車行經路線仍有距離，除了連續壁也搭設有圍籬，施工並無影響列車安全之虞。

不過，鐵道局也坦言，最近台鐵相關風波不少，可能任何小事都會被放大，因此，工作人員都相當戰戰兢兢。上個月23日，南鐵地下化工程曾發生貨車侵入軌道意外，還好瞭望員反應很快，立刻拿出紅旗示警火車駕駛停車，及時煞停，並未釀災，但消息傳出後，讓不少人捏了一把冷汗。