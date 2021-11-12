市府為振興桃園在地休閒農區及環教產業，鼓勵師生到休閒農場校外進行教學。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

疫情漸趨緩，桃園各級學校陸續恢復辦理校外教學，市長鄭文燦12日到蘆竹區大古山休閒農業區「双源魚菜蚯共生農場」，與幼兒園學童體驗水耕萵苣種植及採摘。為振興桃園在地休閒農區及環教產業，市府補助2000萬元鼓勵師生到休閒農場旅遊。

鄭文燦表示，市府推動食農戶外教育活動計畫，補助學生每人500元，可至休閒農場、觀光工廠及環境教育設施場所進行校外教學，此舉有助疫後經濟振興，為此下半年加碼1000萬元，總計2000萬元補助各國中小及幼兒園每團1.5萬元，鼓勵師生到休閒農場旅遊。

農場主人曾文鍇說，「魚菜共生」系統是利用細菌分解魚類的排泄物成為飼養箱上蔬菜所需的養分，讓蔬菜生長得更好，同時蔬菜的根系把系統內的水淨化供給魚類使用，形成魚幫菜、菜幫魚的循環生態系統，蔬菜栽植過程不需要添加化學肥料或農藥，讓民眾吃得更安心、更健康。

教育局補充，桃園目前有60多處立案經營的休閒農場、25處行政院環保署認證通過的環境教育設施場所、32處特色觀光工廠與產業文化館等，學校教師可參考各園區景觀特色及活動課程，規畫各種戶外體驗行程，讓學生感受桃園在地人文自然環境獨特的生命力，歡迎各校踴躍申請。