基隆市長參選人謝國樑今日表示，台灣進入高齡化社會，將在基隆推出「天使志工銀行」，納入「Let’s go公益」計畫的5萬名年輕志工，每年至少有20萬小時公益時數，逐步將基隆打造成「亞洲最有愛的城市」。

謝國樑表示，台灣人口持續負成長，已進入高齡化社會，人口結構快速老化，家庭照顧變成一個沉重負擔，目前長照服務還不足，獨居老人的比例也日益增加，因此，推動全民志工是一條必走之路。

「我想成為他們的後盾」謝國樑說，基隆現在有300多個社會服務及慈善性質的團體，在基隆自發的無私奉獻，未來天使志工銀行上線後，可以有系統性幫助各個團體互通有無，不再是單打獨鬥。

謝國樑指出，日前推出「Let’s go電動一下」公益計畫，預計將參與計畫的5萬名年輕人，都納入為天使志工銀行的基本成員，每年必須付出4小時的基本公益回饋時數，也等於每年至少有20萬小時的公益時數，成為一股不可或缺的力量。

謝國樑說，天使志工時間銀行的概念是借鏡瑞士的時間銀行，因瑞士同樣面臨高齡化社會與人口快速老化的難題，由體能狀況良好的退休人員義務照顧需要幫助的老年人，其服務時數會存入社保系統的個人帳戶，成功舒緩高齡化所帶來的壓力。

另外，天使志工銀行將志工分為一般、青年、公共及專業等4大類，謝國樑強調，會把所有愛心都聚集在這個平台上，妥善利用與分配，「社會應該志工化，志工應該年輕化」。未來透過天使志工銀行，可以幫助媒合有熱情與需要幫助的人，在付出的同時存取時數，未來也可以成為被助者，甚至將累積時數捐贈出，讓志工銀行活化，持續善的循環。