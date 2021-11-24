面對抗癌路途的未知，難免緊張、擔心，有時可能也因為不如預期感到沮喪。為鼓勵癌友透過藝術創作暫緩放下壓力，癌症希望基金會主辦「第九屆彩繪希望」比賽，邀請所有與癌同行的朋友，將您在抗癌路上的心情與感受，透過畫筆訴說，最高可獲得2萬元獎金。

要成功抗癌，醫療與心裡支持都不能中斷！由癌症希望基金會基金會主辦，台灣禮來股份有限公司、行動基因生技股份有限公司、輝瑞大藥廠股份有限公司公益贊助舉辦「第九屆彩繪希望」比賽，即日起至2021年12月31日止，參加對象包括罹癌病友、癌症病患親友、醫療團隊（醫師、護士、社工、志工等醫療從業人員） ，皆可以「揮灑生命畫筆的光與熱」為精神創作，繪畫內容不限，人物、景物、事物皆可。

伴隨醫療的進步，面對癌症有更多選擇，對癌友、家屬與醫療團隊來說，抗癌路漫長且艱辛。無論是黎明前的黑暗、負重登上的高峰、割捨不下的思念或是重新出發的步伐，都歡迎你用筆畫下來，向世人宣告「我已打開門，並看到不同的風景。」