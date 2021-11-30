民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，不少政壇人士聲援譴責暴力，台北市社會局今也派社工前往關切，北市副市長黃珊珊指出，她有發簡訊關心高嘉瑜，對方還回「讓大家擔心」，她看了很心疼卻也佩服高的勇氣，希望未來受暴者都別隱忍，因為每個人都不該受到這種對待。

台北市立大學今舉辦110年度校慶，台北市長柯文哲、黃珊珊等人都有列席參加。與高友好的柯文哲稍早表示「打人就是不對」，下午受訪時也強調社會局有標準作業流程，但他認為媒體不可以這樣把人家隱私都拿出來講，隨後進入會場不願多談。

黃珊珊受訪時表示，自己有發簡訊給高嘉瑜，高則回覆說「讓大家擔心」，她對此感到很心疼。她強調，任何暴力都不該被容忍，尤其親密朋友之間暴力行為，大部分的人都會隱忍，尤其是女性，就連高嘉瑜這樣堅強的女性也無法免除這樣狀況。

黃珊珊感嘆，她當律師時辦過很多家暴案，感想是「真的不能隱忍」，因為暴力行為會重複發生，可能一次比一次嚴重，希望受害人要勇敢站出來，社會安全網機制其實是很完善的。

黃珊珊認為，連立委都碰到這種事，反應不免俗跟一般女性一樣脆弱、軟弱，她要呼籲這些人不要害怕出來求助，因為自己面對更辛苦，同時也縱容這樣暴力行為，所以不要隱忍，才不會有下個受害者，她也說自己佩服高嘉瑜的勇氣，強調每個人都不應該受到這樣的對待。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。