高雄消防搜救犬成了月曆主角。 （高雄市消防局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄消防搜救犬成了月曆主角。 （高雄市消防局提供／洪靖宜高雄傳真）

別於其他縣市，不走猛男風格展現消防員肌肉與體態，高雄市政府消防局新推出2022年的消防月曆，將主角換成萌樣爆表的搜救犬，並以米白色及玫瑰金等為主色調，加上封面以燙金等方式處理，呈現風格散發出簡約文青風，讓許多市民朋友驚呼「超有質感」。

高雄市政府消防局新推出2022年的消防月曆，主題取名「So Nice」，主要是因為今年疫情升溫，對第一線的消防及救護人員來說，充滿不確定及挑戰，而在全民齊心努力下，大家一起面對、一起守護台灣，取名「So Nice」就是一種揮別今年不安，期盼明年會更好的一種態度；同時，「So Nice」也諧音「搜 Nice」，是消防人員的自我期許，不僅希望大家能更好，在消防工作上，無論是救災、救護或是搜救犬的培訓上，皆能有所突破。

這是高雄市消防局第一次推出消防形象月曆，希望嘗試不同風格，拍攝消防員不難，但是拍攝搜救犬就是一種挑戰，即使搜救犬的服從性較一般犬隻來得高，但為了拍攝需要，從角度、動作、錯位到搜救犬的表情，必須多次拍攝，甚至有些照片還需要重新構思、擇地重拍，才能抓到需要的鏡頭，這種情況，考驗不只耐心、體力，關鍵是還有難以掌握的天氣，以及搜救犬的心情。

消防局代理局長王志平表示，搜救犬在災害現場中，一直以來都扮演著「神隊友」的角色，如2009年莫拉克風災、2014年高雄氣爆、2018年花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌等等，都可以看到牠們在災難現場中不斷穿梭的身影。目前高雄市消防局共培育12隻搜救犬，剛好在一年的12個月份分別擔任主角，並與12位消防同仁搭配呈現人犬不同的情感面貌。其中5隻搜救犬在今年10月順利通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測，並在高級與中級測驗中，分別拿下全國第2名及第1名的殊榮，加上過去培訓的成果，計有6隻搜救犬，能參與國際救災任務，而其他6隻搜救犬也持續積極培訓中。

消防局表示，在市府的支持下，明年除了在搜救犬醫療、飼料及犬舍環境改善的預算上增編超過23萬元外，更透過搜救犬拍攝桌(月)曆，來呈現消防員與搜救犬真實情感及可愛萌樣。此外，為了讓更多了解並喜愛「赤足英雄-搜救犬」，特別在110年11月29日至12月6日期間，於臉書「港都消防大小事」在舉辦搜救犬月曆的留言分享抽獎活動，鼓勵大家踴躍參與，同時也祝福自己的朋友與親人，希望大家在2022年都能「So Nice」。