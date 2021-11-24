海洋廢棄物問題日漸嚴重，影響海洋生態，為喚起民眾重視海洋污染，新竹市政府24日於環保局1樓大廳舉辦淨海30／2.0再現海之聲成果發表特展開幕式，現場除淨海成果影片、海洋廢棄物創作品外，還有海洋巡守隊香山少年成員表演隊歌，利用撿拾海廢浮球改造為打擊樂器，重現海洋之聲。

海洋環境汙染是全球性議題，新竹市針對海洋汙染清除採陸源、海域雙管齊下，陸源部分推動河川垃圾截流，有效降低海域垃圾量。海域部分則成立海洋環保艦隊、海底撈巡守隊，強化海上與海底的垃圾清除作業，今年度清除海洋廢棄物已超過35公噸。

為展現守護海洋環境決心，新竹市去年辦理淨海30活動，號召500名志工展開最大規模共30天連續淨海活動，今年因應後疫情時期，加碼推出升級版的淨海30／2.0再現海之聲活動。

此次再現海之聲活動，在9至10月期間，號召30個家庭親子互動淨灘，每個家庭皆拍攝淨海紀錄。接著是利用淨海過程收集的廢棄浮球，再造為浮球沙鈴或鼓等獨樹一格的創作品，讓海廢重生為結合樂器與工藝作品的DIY創作，升級為最獨特精緻的海洋資源物。

副市長沈慧虹24日主持開幕式，並親自以漂流木為鼓棒，體驗海廢浮球製成的小鼓，擊出再現海之聲的響亮鼓音。她表示，愛海洋永無界限，誠摯邀請大手牽小手，24至30日到環保局看展，觀看生動震撼的淨海影片，欣賞浮球廢棄物重生為樂器與工藝作品的創作，聆聽獨特海廢浮球打擊樂音，訓練孩子喜愛土地的素養，扎根淨海愛海洋。